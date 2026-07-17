Un uomo di 49 anni è morto questa mattina a Viadana, in provincia di Mantova, dopo essere stato folgorato da un cavo dell’alta tensione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. La vittima era un lavoratore impegnato in attività di manutenzione.

Viadana (Mantova), 17 luglio 2026 – Dramma questa mattina a Viadana, in provincia di Mantova. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 11.30, in via Fossola, a San Matteo delle Chiaviche, frazione della cittadina lombarda. Secondo una prima ricostruzione, l' uomo avrebbe toccato un cavo elettrico, rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Viadana e l'elisoccorso decollato da Parma, oltre ai vigili del fuoco di Mantova e all'Ats Val Padana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viadana, folgorato da un cavo dell'alta tensione: morto 49enne

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