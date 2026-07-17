Tim Summer Hits 2026 | quante puntate durata e quando finisce

Tim Summer Hits 2026 sarà trasmesso su Rai 1 in cinque puntate, con la prima prevista per venerdì 17 luglio e l’ultima, un episodio speciale, in onda venerdì 7 agosto.

. Quante puntate sono previste per Tim Summer Hits 2026, lo show musicale in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima venerdì 17 luglio 2026; la quinta e ultima (il best of) venerdì 7 agosto 2026. Di seguito la programmazione completa: Durata. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Tim Summer Hits 2026 su Rai 1? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 00,10 circa. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti, pause pubblicitarie incluse. Streaming e tv. Dove vedere Tim Summer Hits 2026 in diretta tv e live streaming? Le varie serate, come detto, andranno in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

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