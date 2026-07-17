Thomas Ciclistica 2000 è campione regionale di mountain bike Vitaloni ancora vincente È il 10° hurrà stagionale
Thomas Vitaloni, tesserato dalla Ciclistica 2000, ha vinto la decima gara stagionale negli Esordienti 2° anno di mountain bike a Calestano, Parma. Con questa vittoria, si è confermato campione regionale, mantenendo il titolo già vinto nel 2025 tra gli Esordienti 1° anno. La gara si è svolta oggi, con Vitaloni che ha concluso davanti agli altri concorrenti. È il suo 10° successo stagionale.
Decima vittoria stagionale per Thomas Vitaloni negli Esordienti 2° anno. Il giovane di Gualtieri, tesserato dalla Ciclistica 2000, si è confermato campione regionale mountain bike a Calestano (Parma), bissando il titolo che deteneva già nel 2025 tra gli Esordienti 1° anno. Con lui sul podio Leonardo Prataviera (Drom) e Davide Milesi (Vanotti). Nel frattempo in evidenza nelle corse su strada altri ragazzi del gruppo sportivo rubierese: al Memorial Paletti Fantoni di Castelnuovo Rangone (Modena) 3° posto allo sprint per Manuele Balboni, anticipato da Alessandro Bellettini (Cotignolese) e Luga Gregori (Cremonese). Nella stessa gara, 5° posto di Giovanni Stefanelli e trofeo di squadra per la Ciclistica 2000. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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