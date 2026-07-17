Thomas Ciclistica 2000 è campione regionale di mountain bike Vitaloni ancora vincente È il 10° hurrà stagionale

Notizia in breve

Thomas Vitaloni, tesserato dalla Ciclistica 2000, ha vinto la decima gara stagionale negli Esordienti 2° anno di mountain bike a Calestano, Parma. Con questa vittoria, si è confermato campione regionale, mantenendo il titolo già vinto nel 2025 tra gli Esordienti 1° anno. La gara si è svolta oggi, con Vitaloni che ha concluso davanti agli altri concorrenti. È il suo 10° successo stagionale.