Terribile schianto in via Casilina scontro fra due auto | morto un 28enne ferita una donna di 64 anni
Un incidente stradale si è verificato ieri sera in via Casilina, coinvolgendo due auto. Un giovane di 28 anni ha perso la vita, mentre una donna di 64 anni è rimasta ferita in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di assistenza. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Paura sulla via Casilina ieri sera, dove due auto si sono scontrate: morto un ragazzo di 28 anni, grave una 64enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tram deraglia a Milano, il momento dell'incidente ripreso dalla dashcam di un'auto: il video choc
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