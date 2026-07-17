Terribile schianto in via Casilina scontro fra due auto | morto un 28enne ferita una donna di 64 anni

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato ieri sera in via Casilina, coinvolgendo due auto. Un giovane di 28 anni ha perso la vita, mentre una donna di 64 anni è rimasta ferita in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di assistenza. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.