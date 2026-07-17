Terribile schianto in via Casilina scontro fra due auto | morto un 28enne ferita una donna di 64 anni

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato ieri sera in via Casilina, coinvolgendo due auto. Un giovane di 28 anni ha perso la vita, mentre una donna di 64 anni è rimasta ferita in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di assistenza. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

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Paura sulla via Casilina ieri sera, dove due auto si sono scontrate: morto un ragazzo di 28 anni, grave una 64enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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