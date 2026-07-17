Un incidente frontale sulla via Casilina a Roma ha causato la morte di un uomo di 28 anni. La vittima è deceduta sul colpo dopo lo scontro tra due automobili. Una donna coinvolta nell’incidente ha riportato ferite e è stata portata in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Roma, lungo la via Casilina, dove un giovane di 28 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra due automobili. L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 22 e sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Lo scontro tra Peugeot e Fiat 500. Secondo una prima ricostruzione, il 28enne era alla guida di una Peugeot 206 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Fiat 500 condotta da una donna di 64 anni. Per il giovane automobilista non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontro frontale, 28enne muore sul colpo: ferita una donna

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STRAGE STRADALE: TREMENDO SCONTRO TRA TIR E MINIBUS. MORTI SUL COLPO 6 TIFOSI

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