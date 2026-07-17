Terremoto scossa micidiale in più zone | persone nel panico Magnitudo

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di forte intensità ha colpito diverse zone costiere, causando panico tra la popolazione. La magnitudo non è stata ancora ufficialmente comunicata, ma sono stati segnalati danni e persone in fuga dalle abitazioni. Le autorità stanno valutando l’entità degli effetti e stanno monitorando la situazione, mentre le reti di allerta precoce sono state attivate nelle aree interessate. La regione interessata si trova lungo una delle principali zone di faglie tettoniche del pianeta.