Chiuso fuori casa tenta di entrare dal balcone | perde l’equilibrio e cade per diversi metri

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha tentato di entrare nella propria abitazione arrampicandosi sul balcone di una villetta, ma ha perso l’equilibrio e è caduto da diversi metri. L’incidente è avvenuto a Rimini il 8 luglio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la persona in ospedale. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo.

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Rimini, 8 luglio 2026 – Ha cercato di rientrare nella propria abitazione arrampicandosi lungo la parete esterna della villetta, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto dopo un volo di diversi metri. Un gesto che poteva costargli la vita quello compiuto da un 51enne residente a Porto Verde di Misano Adriatico, rimasto gravemente ferito nella serata di lunedì. L’uomo è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove i medici si sono riservati la prognosi a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto con il terreno. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30. L’uomo aveva dimenticato le chiavi dentro casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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