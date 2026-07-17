Tempesta di fulmini all’alba | forte temporale su Milano Da domenica cambia tutto | finalmente stop al caldo
Alle prime ore del mattino, Milano è stata colpita da un forte temporale caratterizzato da tuoni, lampi e raffiche di vento. Il cielo si è oscurato improvvisamente, con numerosi fulmini visibili nel cielo. La perturbazione ha interessato la città sin dalle prime luci della giornata, provocando possibili disagi e cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Da domenica, sono previsti cambiamenti del tempo e una diminuzione delle temperature.
Milano, 17 luglio 2026 – Tuoni, lampi, raffiche di vento. L’annunciato temporale su Milano è arrivato questa mattina all’alba. Il cielo si è fatto improvvisamente nero, con fulmini ben visibili. Poi lo scroscio di pioggia intensa, durato poco più di una ventina di minuti. Il temporale ha momentaneamente portato sollievo a livello termico alla città, da settimane alle prese con una ondata senza fine di caldo record. Oggi e domani (venerdì 17 luglio e sabato 18 luglio) sono giornate da bollino rosso per il Ministero della Salute. Intanto fino alle 13 prosegue l’allerta gialla per forti temporali. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacaldo-rischi-salute-y1knnwck Le previsioni per la giornata di oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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