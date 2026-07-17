Alle prime ore del mattino, Milano è stata colpita da un forte temporale caratterizzato da tuoni, lampi e raffiche di vento. Il cielo si è oscurato improvvisamente, con numerosi fulmini visibili nel cielo. La perturbazione ha interessato la città sin dalle prime luci della giornata, provocando possibili disagi e cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Da domenica, sono previsti cambiamenti del tempo e una diminuzione delle temperature.

Milano, 17 luglio 2026 – Tuoni, lampi, raffiche di vento. L’annunciato temporale su Milano è arrivato questa mattina all’alba. Il cielo si è fatto improvvisamente nero, con fulmini ben visibili. Poi lo scroscio di pioggia intensa, durato poco più di una ventina di minuti. Il temporale ha momentaneamente portato sollievo a livello termico alla città, da settimane alle prese con una ondata senza fine di caldo record. Oggi e domani (venerdì 17 luglio e sabato 18 luglio) sono giornate da bollino rosso per il Ministero della Salute. Intanto fino alle 13 prosegue l’allerta gialla per forti temporali. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacaldo-rischi-salute-y1knnwck Le previsioni per la giornata di oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Tempesta di fulmini all’alba: forte temporale su Milano. Da domenica cambia tutto: (finalmente) stop al caldo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHE FULMINI IN PIEMONTE 18/5/2026

Notizie e thread social correlati

Temporale e tempesta di fulmini a Bologna, danni e disagi. Blackout, la Curia ancora senza luceUn temporale con fulmini ha colpito Bologna ieri, causando blackout e danni in via Altabella.

Maltempo, forte temporale su MilanoUn forte temporale ha colpito Milano tra le 12 e le 24 di oggi, giovedì 28 maggio.

Temi più discussi: Tempesta di fulmini all’alba: forte temporale su Milano. Da domenica cambia tutto: (finalmente) stop al caldo; Tuoni e fulmini nel Veronese: le spettacolari immagini della tempesta elettrica; Maltempo a Bologna: raffiche di vento, blackout e allagamenti. Un albero cade su una palazzina, danni anche al cinema in piazza Maggiore; Un botto terribile nel pieno di una tempesta di fulmini e i cittadini danno l'allarme: nel bosco un ceppo ha preso fuoco. I pompieri devono dissotterrarlo per spegnere i focolai.

Sommacampagna, le spettacolari immagini della tempesta elettrica nel Veronese. I temporali, sviluppatisi in diverse aree della provincia scaligera, sono stati caratterizzati da numerosi fulmini che hanno illuminato il cielo a ripetizione. x.com

Tempesta Chierico: Controllore di Commedia Slapstick reddit

Tuoni e fulmini nel Veronese: le spettacolari immagini della tempesta elettricaI temporali, sviluppatisi in diverse aree della provincia scaligera, sono stati caratterizzati da numerosi fulmini che hanno illuminato il cielo a ripetizione ... rainews.it

Mondiali: Francia-Iraq sospesa a Filadelfia per tempesta di fulminiLa partita tra Francia e Iraq, valida per il gruppo I dei Mondiali, è stata sospesa al termine del primo tempo a Filadelfia. L'interruzione dell'incontro è stata causata dall'avvicinarsi di una ... it.blastingnews.com