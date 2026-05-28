maltempo forte temporale su milano

Un forte temporale ha colpito Milano tra le 12 e le 24 di oggi, giovedì 28 maggio. L’allerta gialla per temporali è stata diramata per l’intera giornata nel territorio del Milanese. La pioggia intensa ha causato allagamenti in alcune zone della città, con traffico rallentato e strade allagate. Nessuna informazione su feriti o danni significativi al momento.

Dalle 12 sino alle 24 di oggi giovedì 28 maggio è in vigore l'allerta gialla temporali nel Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Temporale a Milano

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