Tempesta d’amore anticipazioni al 24 luglio | Katja rifiuta di lasciare il Fürstenhof

Da 2anews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tempesta d’amore, anticipazioni dal 20 al 24 luglio. Katja rifiuta di lasciare il Fürstenhof con Vincent. Katja rifiuta di lasciare il Fürstenhof con Vincent. Quest’ultimo si lascia travolgere dalla gelosia e finisce per scontrarsi con Markus. Greta nasconde i suoi problemi con il gusto cucinando solo piatti che conosce bene. Per il compleanno di Sophia, però, deve creare una nuova portata e si affida a uno strano rituale di Michael, continuano le anticipazioni di Tempesta d’amore. Convinta di non poter più sposarsi per amore, Larissa prende una decisione drastica per ottenere la sua eredità. Maxi tradisce la fiducia di Henry passando un’importante informazione sui traffici di Sophia, continuano le anticipazioni di Tempesta d’amore. 🔗 Leggi su 2anews.it

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