Tempesta d’amore anticipazioni settimanali dal 18 al 22 maggio 2026 | Vincent e Katja vengono scoperti?
Nella settimana dal 18 al 22 maggio 2026, la soap opera tedesca Tempesta d’amore proporrà diverse situazioni che coinvolgono i personaggi principali. Tra le storyline che attirano l’attenzione ci sono le indagini sulla presenza di Vincent e Katja nel villaggio e i possibili risvolti legati a questa scoperta. La serie, ambientata nel contesto di un hotel di lusso, continua a mantenere vivo l’interesse dei fan con episodi ricchi di colpi di scena e tensione.
I fans di Tempesta d’Amore ormai lo sanno fin troppo bene. Ogni nuovo episodio inedito della serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof riserva loro numerosi colpi di scena. Ma cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 18 al 22 maggio? Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe. Trame settimanali Tempesta d’amore: Alexandra e Christoph provano a incastrare Sophia. Alexandra scopre che Sophia ha pianificato un investimento nell’attività di Larissa e inizia a preoccuparsi. Sia lei che Saalfeld cercano di ostacolare i piani della loro nemica ad ogni costo. Mentre la Schwarzbach cerca qualche prova su di lei però, la dark lady la sorprende. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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