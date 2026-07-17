telemedicina e giovani per rilanciare il ruolo dei medici di famiglia

Un medico di famiglia di Pioltello, in prima linea nel quartiere multietnico, è stato eletto segretario provinciale della Fimmg Milano. La sua nomina avviene mentre si discute di telemedicina e giovani medici per rilanciare il ruolo dei medici di base. La sua esperienza si inserisce nei dibattiti sulla sanità milanese, con focus su innovazione e nuove strategie.

Dalla trincea del Satellite ai tavoli che contano della sanità milanese. Anna Pozzi, storico medico di famiglia in prima linea nel quartiere multietnico di Pioltello, è la nuova segretaria provinciale della Fimmg Milano. La nomina ai vertici della Federazione arriva nel momento più difficile per la sanità territoriale, tra la fuga dei camici bianchi e il progressivo invecchiamento dei pazienti. Al centro del mandato, "il rilancio del nostro ruolo come punto di riferimento per i cittadini, sia nella prevenzione sia nella gestione delle malattie croniche e delle situazioni di fragilità". Un modello che punta a rafforzare il rapporto di fiducia con i pazienti e a valorizzare la presenza del dottore sul territorio, negli ambulatori e nelle visite domiciliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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