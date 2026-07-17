Durante l’estate, i furti in appartamento continuano, anche se non si registrano aumenti rispetto agli anni passati. Alcuni proprietari utilizzano telecamere e accendono le tv da remoto per scoraggiare i ladri. Questi trucchetti vengono adottati per rendere le case meno appetibili ai malintenzionati durante le assenze estive. Le forze dell’ordine segnalano che, nonostante le tecniche di deterrenza, i tentativi di furto persistono, ma non sono in crescita.

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Arriva l'estate e con questa le ferie e i ladri a caccia di appartamenti liberi da svaligiare. "Il fenomeno dei furti continua, ma non abbiamo rilevato incrementi come negli anni precedenti. Anzi, forse addirittura abbiamo registrato una diminuzione. Può essere che i consigli siano stati utili, ma è molto probabile anche che la tecnologia abbia contribuito a interventi sempre più tempestivi". A parlare all'Adnkronos è il tenente colonnello Andrea Miggiano, comandante della compagnia carabinieri Roma Parioli. L'ultimo colpo, mercoledì in una villa nella zona ovest della Capitale, ha fruttato un bottino da capogiro: 150mila euro in gioielli e oro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Telecamere e tv accese da remoto, i trucchi che scoraggiano i ladri

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