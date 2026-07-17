Per la stagione 2026-2027 del Teatro di Fiesole sono state annunciate diverse iniziative. Il cartellone include spettacoli provenienti dalla produzione teatrale locale, insieme alle proposte delle rassegne Autunno Fiesolano e Primavera Fiesolana. Inoltre, la collaborazione con la compagnia The Kitchen Company si concretizza con tre titoli: “Le Cognate”, “Rumors” e “La strana coppia – al femminile”.

E poi, il meglio della produzione teatrale fiorentina, le proposte d’essai delle rassegne Autunno Fiesolano e Primavera Fiesolana, la rinnovata collaborazione con The Kitchen Company, presente con ben tre titoli: “Le Cognate”, “Rumors” e “La strana coppia – al femminile”.Fino al 31 agosto sono disponibili i biglietti early bird con sconti su tutti gli spettacoli. In alternativa ci sono mini abbonamenti per cinque spettacoli. Dedicato ai più piccoli, come tradizione, lo spettacolo inaugurale “Pinocchio. burattino di strada” di domenica 11 ottobre (ore 16) dei Pupi di Stac, compagnia che ritroveremo il 2211 e l’812. Ritorno sugli allori per “La meccanica dell’amore” di Alessandro Riccio, dal 15 al 1810, e per “Le Cognate” di The Kitchen Company, dal 2310 all’811. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Teatro di Fiesole: il cartellone della stagione 2026-2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Teatro Sistina: nuova Stagione 2026/2027, ecco tutti gli spettacoli in cartelloneAl Teatro Sistina di Roma è stata annunciata la programmazione della stagione 2026/2027.

Teatro Goldoni stagione 2026/2027: gli spettacoli in cartellone tra lirica, sinfonica, prosa ed eventiLa stagione 2026-27 del Teatro Goldoni prevede oltre cinquanta spettacoli tra lirica, prosa, musica sinfonica ed eventi vari.

Temi più discussi: La nuova stagione del Teatro Fiesole: trenta spettacoli e tre prime nazionali; Da Carlo Lucarelli a Chiara Francini: il teatro di Fiesole presenta la nuova stagione; Teatro di Fiesole, la stagione 2026-27; IRENE GRANDI, mer 8/7 Teatro Romano di Fiesole.

Un teatro di 2.300 anni in Grecia così ben conservato che ospita ancora spettacoli. Il teatro mostrato è il Teatro Antico di Epidauro. reddit

Teatro di Fiesole: il cartellone della stagione 2026-2027Carlo Lucarelli, Federico Buffa, Chiara Francini, Sergio Cammariere, The Kitchen Company, Danilo Rea, Marco Baliani, Franco Mussida, Maurizio Lombardi, Gaia Nanni, Lyric Dance Company e Alessandro Ric ... firenzepost.it

Da Carlo Lucarelli a Chiara Francini: il teatro di Fiesole presenta la nuova stagioneFino al 31 agosto disponibili i biglietti early bird con sconti su tutti gli spettacoli ... msn.com

Consiglio del cibo: oltre 200 realtà per scrivere la food policy di Roma. Uno dei più ambiziosi percorsi partecipativi che rappresenta una novità assoluta nel panorama delle politiche urbane degli ultimi anni. Una cosa mai vista. info ow.ly/AJVY50Zlqjk x.com