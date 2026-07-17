Tav Treviglio varata la linea giovane | Vogliamo ritrovare energia e carica

La Treviglio Brianza Basket ha presentato la linea giovane per la stagione 202627, con sei under e quattro senior. La squadra punta a ritrovare energia e carica, cercando di crescere insieme. La novità era stata annunciata il 9 giugno in occasione di una partnership con BluOrobica e Scuola Basket Treviglio. La scelta di rafforzare il settore giovanile si inserisce nel progetto di sviluppo della squadra.

Treviglio. Quattro senior, sei under e l’ambizione di crescere insieme. Treviglio Brianza Basket riparte così per la stagione 202627, varando la linea verde che era stata anticipata in occasione dell’annuncio della partnership con BluOrobica e Scuola Basket Treviglio lo scorso 9 giugno. Questa volta, nella sala stampa del PalaFacchetti, sulle due sedie a fianco del presidente Paolo Luinetti siedono il direttore sportivo Massimo Gritti e il nuovo coach Giacomo Cardell i, alla prima uscita ufficiale in biancoverde dopo l’annuncio dello 22 giugno. “Abbiamo allestito una squadra e uno staff in linea con quanto annunciato, cercando il giusto mix con i più esperti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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