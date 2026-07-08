La Tav Treviglio aggiunge Leonardo Cemmi al proprio giovane roster

La Treviglio Brianza Basket ha annunciato l’ingaggio di Leonardo Cemmi, un giovane giocatore nato nel 2005 a Cantù. Cemmi, ala di 203 centimetri e 95 chili, si unisce al roster per la prossima stagione. La società ha confermato la sua presenza tra le fila del team, rafforzando così il reparto giovani.

La costruzione del giovane roster di Treviglio Brianza Basket si arricchisce di un altro componente di talento e prospettiva: la società ha infatti annunciato l’innesto di Leonardo Cemmi per la prossima stagione, classe 2005 nato a Cantù (Como), ala di 203 cm per 95 kg. Inizia a segnare i primi canestri nelle giovanili a Cantù, con una breve parentesi a Cernusco sul Naviglio nella stagione interrotta per il covid. Dal 2022 è a Pistoia, dove si divide tra Under 19 Eccellenza (10,0 punti di media), Serie C Silver a Montale (7,0) e un paio di apparizioni sul parquet di A2. Nel campionato che si concluderà con la promozione dei toscani, è in panchina nella sfida di andata della seconda fase tra Pistoia e Treviglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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