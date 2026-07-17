Tempo di lettura: < 1 minuto C’è anche la cantante di San Giorgio del Sannio Selma Ezzine nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, il varietà in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti. E’ stato lo stesso presentatore a svelare i nomi dei partecipanti sui social. Dopo il trionfo nel talent “Dalla strada al palco” e la recente apparizione come vocalist a Sarabanda, per Selma una nuova importante gratificazione professionale che le permetterà di mostrare ancora una volta il suo talento al pubblico del prime time televisivo. Nel cast, oltre a Sema Ezzine, ci sono Andrea Perroni, Paola Perego, Max Paiella, Anna Pettinelli, Maddalena Corvaglia, Jasmine Carrisi, Roberta Morise, Stefano Meloccaro, Vladimir Randazzo e Flavio Insinna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Tale e Quale Show, nel cast anche la cantante sangiorgese Selma Ezzine

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