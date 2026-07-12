Tadej Pogacar ha mantenuto la leadership alla fine della nona tappa del Tour de France 2026. La tappa, lunga 154 chilometri, si è conclusa con Pogacar in testa alla classifica generale. Dopo la frazione, il ciclista ha commentato che il team ha mantenuto il ritmo, definendo la giornata “buona”. Nessun cambiamento significativo in classifica generale, con Pogacar ancora in prima posizione.

Tadej Pogacar è rimasto in testa alla classifica generale al termine della nona tappa del Tour De France 2026, contrassegnata da un percorso lungo 154.9 km con partenza da Malemort ed arrivo in quel di Ussel. Il fenomeno sloveno si è accontentato dell’undicesima posizione, perdendo appena sei secondi dal vincitore di giornata, Mathieu Van Der Poel. Il corridore in forza all’Alpecin – Premier Tech per la precisione ha preceduto all’attivo Tobias Halland Hohannssen (Uno-X-Mobility), secondo davanti a Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Una volta arrivato in zona mista, il corridore sloveno ha commentato quanto fatto,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Abbiamo tenuto il nostro passo, buona giornata”

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Quando Pogacar ha ribaltato il Tour a 21 anni

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Temi più discussi: Del Toro: Avevamo un piano per Tadej, ma alla fine...; Jonas Vingegaard non alza bandiera bianca: Sono deluso ma la battaglia non è finita. Credo ancora in me stesso; Gian Luca Giardini: Pogacar vuole 21 giorni in maglia gialla. Impossibile fare una World Tour in Italia; Remco Evenepoel: Due compagni hanno mollato prima del previsto. Tutti hanno dato il massimo.

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