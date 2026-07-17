Tra i concorrenti annunciati figura una ex di Carlo Conti, una professoressa di Amici e una figlia d’arte. Il cast di Tale e Quale Show per la prossima stagione è stato comunicato sui social dal conduttore. La lista include personaggi provenienti da diversi ambiti dello spettacolo, come cantanti, attori e personaggi televisivi. La presentazione ufficiale dei partecipanti ha avuto luogo attraverso i canali social del conduttore.

L’attesa è finita: il nuovo gruppo di concorrenti di Tale e Quale Show è stato finalmente svelato. Come accade ormai da diversi anni, Carlo Conti ha scelto i social per annunciare i protagonisti della prossima edizione del talent dedicato alle imitazioni, confermando un mix di conduttori, cantanti, attori e personaggi televisivi. Un cast destinato, come sempre, a far discutere e a incuriosire il pubblico in vista del ritorno del programma su Rai 1. Tale e Quale Show, ecco il cast completo della nuova edizione. Anche questa volta Carlo Conti ha reso ufficiali i nomi attraverso il suo ormai immancabile post realizzato con le note dell’iPhone, una consuetudine diventata quasi un marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Svelato il cast di Tale e Quale Show: c’è la ex di Carlo Conti, una prof di Amici e una figlia d’arte che farà discutere

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