Svelati inviti e guida di stile per le nozze della star di Casa a Prima Vista

Da iodonna.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati resi noti gli inviti e la guida di stile per il matrimonio di una nota protagonista di un programma televisivo. L’evento si terrà il 5 settembre 2026 a Sorrento. La sposa, un’agente immobiliare diventata celebre in televisione, sposerà il compagno, con cui ha una relazione stabile. Le informazioni pubblicate riguardano principalmente il design degli inviti e le indicazioni di stile per la cerimonia.

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I da Di Filippo, agente immobiliare diventata un volto noto della tv grazie al programma di Real Time Casa a Prima Vista, sposerà il compagno Pietro Albano il 5 settembre 2026 a Sorrento. La coppia ha scelto la città campana per il matrimonio. E la futura sposa ha iniziato a condividere sui social alcuni dettagli dell’organizzazione, dagli inviti alla guida di stile pensata per definire l’estetica dell’evento. Le nozze di Francesca Vecchioni e il video con papà Roberto. «Per me l’amore ha un nome e si chiama Sara» X Leggi anche › Nozze rimandate per Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi, il motivo è tenerissimo › Come creare un viaggio di nozze da sogno « Prima ci sono le emozioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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