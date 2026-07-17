Super! torna a De Agostini Editore | dal 17 luglio nuova gestione del canale TV

Dal 17 luglio, De Agostini Editore riprende la gestione del canale televisivo Super! sul digitale terrestre, canale 47. La società ha annunciato un piano di rilancio rivolto a bambini, ragazzi e famiglie, riprendendo il controllo del canale all’interno del proprio network. La nuova gestione prevede modifiche nella programmazione e nell’offerta, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del canale nel settore dell’intrattenimento per il pubblico giovane.

De Agostini Editore riprende la gestione di Super!, il canale 47 del digitale terrestre, con un piano di rilancio dedicato a bambini e famiglie. De Agostini Editore annuncia il ritorno di Super!, il canale dedicato a bambini, ragazzi e famiglie, all’interno del proprio Network televisivo. Nato nel 2010 come DeA Super! e diventato Super! nel 2012 è stato sviluppato da De Agostini Editore ed è cresciuto fino a diventare uno dei. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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