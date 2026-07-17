A Castellaneta Marina è in programma una giornata dedicata alle tartarughe Caretta caretta, che si ripresentano lungo il litorale per deporre le uova. La manifestazione è prevista sulla spiaggia locale, dove le tartarughe sono ormai una presenza abituale. L'evento mira a sensibilizzare sull'importanza di preservare queste specie marine. La giornata si svolgerà con attività di osservazione e informazione, senza interventi di recupero o interventi legali specifici.

Tarantini Time Quotidiano Castellaneta Marina si prepara a ospitare una giornata interamente dedicata alle Caretta caretta, presenza ormai familiare lungo il litorale tarantino, dove questi animali tornano per deporre le proprie uova. Domenica 19 luglio, dalle 10 alle 14, la Spiaggia per Tutti, alla discesa a mare “Pini d’Aleppo” nei pressi della Playa, accoglierà una tappa del Tarta Beach Tour organizzata dal Circolo Legambiente “Mare e Gravine”. Il gazebo allestito sulla spiaggia diventerà un punto di incontro per adulti e bambini, che potranno avvicinarsi al mondo delle tartarughe marine attraverso giochi, laboratori e attività didattiche. L’obiettivo è far conoscere più da vicino una specie che trova sulle coste del territorio un habitat per la nidificazione, ma che deve fare i conti con numerosi pericoli legati alle attività umane. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sulle spiagge di Castellaneta Marina alla scoperta delle Caretta caretta

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