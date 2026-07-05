Nella mattinata di oggi, sulla spiaggia di Marina di Vietri sul Mare, sono state trovate numerose uova di tartaruga marina nel nido situato presso lo stabilimento Il Risorgimento. Le acque in zona sono state valutate come favorevoli per la conservazione di queste specie. Volontari si sono recati sul luogo all’alba per monitorare e tutelare il sito, intervenendo per proteggere le uova e garantire la loro conservazione. La presenza del nido è stata comunicata alle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Mattinata speciale sulla spiaggia di Marina di Vietri sul Mare, dove nella spiaggia dello stabilimento Il Risorgimento sono state individuate numerose uova di tartaruga marina. Le tracce lasciate sulla sabbia sono state riconosciute dagli esperti, che hanno attivato il protocollo di tutela previsto per la Caretta caretta. Sul posto erano presenti i rappresentanti della Stazione Zoologica Anton Dohrn, i volontari di Naturart e dell’associazione D.E.E.P., guidata da Alba Fagnano e Domenico Sgambati, impegnata da anni nella protezione delle tartarughe marine, soprattutto lungo le coste campane. I volontari pattugliano le spiagge all’alba, alla ricerca di tracce di risalita, per mettere in sicurezza i nidi e assistere alla schiusa delle uova. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nido di caretta caretta a Marina di Vietri: acque “promosse” e volontari all’alba per la tutela

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