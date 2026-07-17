Da settembre, una nuova normativa limita a quattro anni la permanenza degli studenti stranieri negli Stati Uniti. La misura riguarda chi si iscrive a corsi di studio temporanei e non permette di prolungare il soggiorno oltre questo limite. La regola si applica a tutti i programmi di studio non permanenti e sostituisce le precedenti disposizioni, che consentivano tempi più lunghi. La modifica è stata annunciata dall’amministrazione repubblicana e riguarda i flussi di studenti internazionali.

In vigore da settembre, la nuova normativa dell’amministrazione repubblicana limita a quattro anni il periodo massimo in cui gli allievi internazionali possono restare nel Paese. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Studenti stranieri “a tempo” negli Usa: l’ultima mossa di Trump contro gli immigrati non permanenti

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Where Filipino Students Are Thriving in America|6 US Universities With the Largest Asian Communities

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