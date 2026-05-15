Albanese | la Coalizione usa retorica contro gli immigrati

In Australia, la Coalizione ha adottato una retorica critica nei confronti degli immigrati, suscitando domande sulle conseguenze per i residenti che dipendono dai sussidi sociali. Le proposte avanzate dal partito riguardano possibili modifiche alle politiche di assistenza, con attenzione particolare ai nuovi arrivati nel paese. La discussione si concentra su come queste modifiche possano influire sulla distribuzione di risorse e sui benefici destinati alle persone che vivono nel territorio australiano.

? Domande chiave Chi sono i residenti che rischiano di perdere i sussidi sociali?. Come influisce la proposta della Coalizione sui nuovi arrivati in Australia?. Perché il crollo elettorale a Farrer spinge la Coalizione verso One Nation?. Quali sono le reali conseguenze dei nuovi limiti per i non cittadini?.? In Breve Angus Taylor propone restrizioni ai benefici per residenti con attesa di 4-10 anni.. Crollo del candidato liberale nel seggio Farrer con soli 12% dei voti primari.. One Nation conquista Farrer superando il 43% ottenuto da Sussan Ley l'anno scorso.. Jim Chalmers e Clare O'Neil criticano la strategia per arginare One Nation..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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