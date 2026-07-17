Entro il 2027 saranno aggiunti circa 30.000 nuovi stalli blu nelle zone di Centro, Prati e Parioli. La sera, molti parcheggiatori trovano spazio libero tra le strisce bianche e parcheggiano gratis. La mattina, però, le strisce blu indicano i posti a pagamento, e le auto parcheggiate senza biglietto ricevono multe. La differenza tra le zone e le ore del giorno crea confusione tra gli automobilisti.

La sera felici e contenti per aver trovato libere le ambitissime strisce bianche tra le quali riporre gratis la macchina. La mattina, però, montano i nervi: nella notte il bianco diventa blu, gomme dell’auto permettendo, e siccome la sosta adesso è tariffata, ecco che sul lunotto spunta pure la multa. Il 65 enne odontoiatra Stefano Angeloni, che come molti altri ha vissuto l’esperienza kafkiana della metamorfosi notturna dello stallo — lui in via Catullo, a Prati, aveva parcheggiato la Honda della cognata — ha sollevato il caso con uno sfogo social diventato virale in poche ore, subito colto da Atac che ha revocato la sanzione e disposto cartelli di avviso in tutta la città per gli interventi a seguire. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Strisce blu: in arrivo entro il 2027 altre 30mila tra Centro, Prati e Parioli

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