Street food gnocchi ripieni e birra | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Tra gli eventi del fine settimana in Bergamasca ci sono la sagra degli gnocchi ripieni e la festa alla Madonna della Castagna ad Albino, lo street food a Bossico e Rovetta, e la sagra del pesce a Berbenno. Si svolgono anche il ChorusLife Beer Fest e Birra N’Banda a San Paolo d’Argon, oltre alla sagra della sardina a Tavernola Bergamasca e l’evento estivo Spritz&Burger ad Albino.

L’estivo Spritz&Burger ad Albino, la sagra degli gnocchi ripieni ad Albino, la festa alla Madonna della Castagna, ChorusLife Beer Fest, la sagra del pesce a Berbenno, lo street food a Bossico e a Rovetta, la sagra della sardina a Tavernola Bergamasca, Birra N’Banda a San Paolo d’Argon e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 17 a domenica 19 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta prosegue la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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