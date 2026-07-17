Gli autori di Stranger Things 5 hanno rivelato che una delle svolte principali dell’ultima stagione è stata inserita solo in fase di riscrittura. La serie, arrivata al decimo anniversario, ha subito modifiche significative durante la fase di scrittura finale. Non sono stati forniti dettagli su quale trama o personaggio sia stato coinvolto. La scelta di modificare elementi narrativi a pochi mesi dalla conclusione della produzione indica un cambiamento importante rispetto alle versioni precedenti.

A 10 anni dal debutto della serie Netflix i fratelli Duffer confessano: una delle svolte principali dell'ultima stagione è stata aggiunta solo in fase di riscrittura. Eppure oggi ci sembra impossibile che non fosse prevista. Il ruolo di Holly Wheeler in Stranger Things 5 sembra oggi impossibile da separare dalla battaglia conclusiva contro Vecna. Eppure, quando Matt e Ross Duffer presentarono la prima versione della stagione finale, la sorella minore di Mike e Nancy non aveva ancora un peso così significativo nella trama. La decisione di portarla in primo piano arrivò in un secondo momento, nel tentativo di risolvere alcuni problemi narrativi e recuperare lo spirito delle origini della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things 5 ha quasi fatto fuori una delle sue storie migliori

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La nuova serie di Stranger Things non ha alcun senso

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