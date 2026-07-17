L'Inter sta cercando un nuovo esterno destro dopo aver ceduto Dumfries al Real Madrid. Tra i candidati, c’è il nazionale inglese Spence, che sembra essere il nuovo obiettivo del club. Tuttavia, ci sono tre ostacoli da superare prima di arrivare all’accordo. Le ultime notizie arrivano dall’Inghilterra, dove si segnalano difficoltà legate alla trattativa. La squadra italiana continua a monitorare la situazione in attesa di sviluppi.

Il nazionale inglese è il nuovo obiettivo per la corsia destra: gli ultimi aggiornamenti dall’Inghilterra Continua la caccia dell’ Inter per un nuovo esterno destro dopo la cessione al Real Madrid di Dumfries. I nerazzurri prima sono stati beffati dal Chelsea per Palestra, mentre nei giorni scorsi non hanno potuto tesserare Khalaili dopo il mancato via libera del CONI per l’idoneità sportiva. Spence con la maglia dell’Inghilterra (Ansa) – Calciomercato.it L’Inter ha l’urgenza di trovare il prima possibile l’erede di Dumfries e nella lista della dirigenza di Viale della Liberazione figura anche il nome di Djed Spence, protagonista tra l’altro al Mondiale con la maglia dell’ Inghilterra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Strada in salita per Spence? Triplo ostacolo per l’Inter

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