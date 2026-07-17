Stipendi insegnanti ad agosto arrivano arretrati e aumenti medi fino a 137 euro | le tabelle ufficiali

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad agosto, gli insegnanti riceveranno gli stipendi aggiornati con gli aumenti previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore Istruzione e Ricerca 2025-2027. Nella busta paga saranno inclusi anche gli arretrati accumulati negli ultimi due anni. Gli aumenti medi variano fino a 137 euro, a seconda delle tabelle ufficiali.

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Ad agosto il personale della scuola riceverà gli effetti del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, con l'arrivo in busta paga degli aumenti di stipendio e degli arretrati maturati negli ultimi due anni. L'incremento medio sarà di 137 euro lordi mensili, con cifre diverse per docenti e personale Ata, mentre gli arretrati varieranno in base al profilo e all'anzianità di servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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