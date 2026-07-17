I giardini della rocca di Bertinoro (Forlì-Cesena) risuoneranno di note improvvisate con il concerto ‘ Piano Solo ’ di Stefano Bollani. L’appuntamento con la tappa di Entroterre Festival, inserita nel centenario della Festa dell’Ospitalità è per domenica alle 21.30. Stefano Bollani, come ci si prepara a salire su un palco senza una scaletta, davanti a un foglio completamente bianco? "Per me è una vera passione, sono felicissimo quando posso fare concerti in piano solo senza una struttura rigida. A volte nel pomeriggio mi capita di suonare e decidere i brani, ma spesso mi appunto dei titoli e poi scelgo sul momento. I brani sono solo un pretesto: il novantacinque per cento di quello che eseguo in questi concerti è totalmente improvvisato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stefano Bollani a Bertinoro: "Qui in Romagna c’è un’accoglienza unica"

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