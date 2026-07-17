Stefano Bollani a Bertinoro | Qui in Romagna c’è un’accoglienza unica
A Bertinoro, nei giardini della rocca, si terrà il concerto ‘Piano Solo’ di Stefano Bollani, previsto per domenica alle 21. L’evento fa parte del programma di Entroterre Festival, in occasione del centenario della Festa dell’Ospitalità. Bollani ha commentato l’accoglienza ricevuta in Romagna, definendola “unica”. L’appuntamento prevede esibizioni di musica improvvisata in un contesto all’aperto.
I giardini della rocca di Bertinoro (Forlì-Cesena) risuoneranno di note improvvisate con il concerto ‘ Piano Solo ’ di Stefano Bollani. L’appuntamento con la tappa di Entroterre Festival, inserita nel centenario della Festa dell’Ospitalità è per domenica alle 21.30. Stefano Bollani, come ci si prepara a salire su un palco senza una scaletta, davanti a un foglio completamente bianco? "Per me è una vera passione, sono felicissimo quando posso fare concerti in piano solo senza una struttura rigida. A volte nel pomeriggio mi capita di suonare e decidere i brani, ma spesso mi appunto dei titoli e poi scelgo sul momento. I brani sono solo un pretesto: il novantacinque per cento di quello che eseguo in questi concerti è totalmente improvvisato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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