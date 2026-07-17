Staffetta tra fenomeni

Da ilgiornale.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Messi ha attraversato un periodo senza vittorie con l'Argentina, durante il quale alcuni critici attribuivano le sconfitte alla Spagna, in particolare alla Catalogna. Secondo queste persone, la squadra catalana avrebbe tutto a disposizione, e per questo si accusava Messi di non aver ottenuto successi con l nazionale argentina. La discussione si è concentrata su questa presunta disparità tra le risorse a disposizione nel club e le prestazioni in nazionale.

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C'è stato un periodo in cui Messi non vinceva nulla con l'Argentina e allora «la colpa» se la prendeva la Spagna, o meglio la Catalogna. «Per forza, a Barcellona ha tutto - insinuavano i detrattori della Pulce -. È chiaro che all'Albiceleste tiene meno». Sciocchezze sesquipedali in realtà, anche se è vero che Leo ai catalani deve moltissimo: gli hanno dato un club dove giocare, cure fisiche per irrobustirlo e accoglienza alla sua famiglia. Figlioccio ed erede di Ronaldinho, Messi ha sempre voluto accanto persone di fiducia che fossero sulla sua stessa lunghezza d'onda non soltanto calcistica, sudamericani come lui, da Suarez a Mascherano. Il ritrovo, la zona di Castelldefels dove Leo aveva una maxi-casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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