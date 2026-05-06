La differenza tra giocatori normali e fenomeni spiegata con una mano

Da gazzetta.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'European Poker Tour di Montecarlo si è svolto anche un torneo da 100.000 euro a inviti, attirando alcuni dei giocatori più vincenti del circuito. Tra le varie sfide, si è notato come alcuni partecipanti abbiano dimostrato una padronanza del gioco superiore rispetto agli altri, evidenziata anche dalla gestione delle mani e delle strategie adottate durante le fasi più intense della competizione.

Tra i vari eventi dell'EPT di Montecarlo c'è stato anche il 100K a inviti. Un torneo che ha visto sfidarsi molti tra i giocatori più vincenti di sempre. Tra loro anche il mitico Patrik Antonius. Pronti via e il torneo ci regala una mano pazzesca giocata da Tollerene e Badziakouski che ci ha fatto sobbalzare dalla sedia Mentre il Main Event chiude le iscrizioni e disputa il proprio day 2 dove la bolla presumibilmente scoppierà per l'ora di cena, nel palco con il TV table vediamo 9 "amici" che si giocano un "winner takes all" ovvero un torneo nel quale il primo si pappa tutta la torta mentre al secondo classificato arriva solo una pacca sulla spalla.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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