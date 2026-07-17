Staffetta della Misericordia-Memorial Maestripieri le foto dell’edizione 2026
Il Circolo Arci di Campiglio e la Misericordia di Campiglio hanno organizzato la Staffetta della Misericordia-Memorial Maestripieri, conclusa il 17 luglio 2026. L’evento si è svolto a Campiglio, con la partecipazione di volontari e atleti, e sono state scattate foto durante la manifestazione. La corsa ha coinvolto diverse squadre, senza incidenti segnalati. La collaborazione con la Asd Silvano Fedi ha contribuito alla riuscita dell’evento.
Campiglio (Pistoia), 17 luglio 2026 – Il Circolo Arci di Campiglio e la Misericordia di Campiglio, in collaborazione con la Asd Silvano Fedi, sono tornate a organizzare uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate podistica pistoiese: la Staffetta della Misericordia, giunta alla 20esima edizione e valida anche come 19esimo Memorial Sandro Mastripieri. Il teatro della manifestazione è la suggestiva Valle del Serpente, un luogo ricco di fascino e di storia. Il nome deriva, secondo la tradizione più nota, dalla strada che, osservata dall'alto, si snoda tra le colline con un andamento sinuoso, simile a quello di un serpente. Un'altra interpretazione, invece, riconduce l'origine del nome ad Anton Francesco Menchi (1762-1828), nato a Cucciano nella Valle del Brandeglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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