Staffetta della Misericordia-Memorial Maestripieri le foto dell’edizione 2026

Notizia in breve

Il Circolo Arci di Campiglio e la Misericordia di Campiglio hanno organizzato la Staffetta della Misericordia-Memorial Maestripieri, conclusa il 17 luglio 2026. L’evento si è svolto a Campiglio, con la partecipazione di volontari e atleti, e sono state scattate foto durante la manifestazione. La corsa ha coinvolto diverse squadre, senza incidenti segnalati. La collaborazione con la Asd Silvano Fedi ha contribuito alla riuscita dell’evento.