Staffetta della Misericordia-Memorial Maestripieri si corre a Campiglio
La Staffetta della Misericordia-Memorial Maestripieri si svolge a Campiglio di Cireglio, in provincia di Pistoia, il 14 luglio 2026. La corsa si tiene nella Valle del Serpente, un luogo noto per il suo paesaggio suggestivo. L'evento rappresenta uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate podistica locale.
Campiglio di Cireglio (Pistoia), 14 luglio 2026 – La suggestiva Valle del Serpente torna ad essere il teatro di uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate podistica pistoiese. Giovedì 17 luglio il Circolo Arci di Campiglio e la Misericordia di Campiglio, in collaborazione con la ASD Silvano Fedi, organizzano la 20ª Staffetta della Misericordia, valida anche come 19° Memorial Sandro Mastripieri. La competizione prevede squadre composte da tre atleti, ciascuno impegnato su una frazione di 3 chilometri, con partenza alle ore 19:45 dal parcheggio di Campiglio. Il percorso si sviluppa sulle prime colline che conducono verso Le Piastre e, più avanti, all'Abetone, montagne che rappresentano una meta simbolica per tanti podisti toscani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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