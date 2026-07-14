Campiglio di Cireglio (Pistoia), 14 luglio 2026 – La suggestiva Valle del Serpente torna ad essere il teatro di uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate podistica pistoiese. Giovedì 17 luglio il Circolo Arci di Campiglio e la Misericordia di Campiglio, in collaborazione con la ASD Silvano Fedi, organizzano la 20ª Staffetta della Misericordia, valida anche come 19° Memorial Sandro Mastripieri. La competizione prevede squadre composte da tre atleti, ciascuno impegnato su una frazione di 3 chilometri, con partenza alle ore 19:45 dal parcheggio di Campiglio. Il percorso si sviluppa sulle prime colline che conducono verso Le Piastre e, più avanti, all'Abetone, montagne che rappresentano una meta simbolica per tanti podisti toscani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Staffetta della Misericordia-Memorial Maestripieri, si corre a Campiglio

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