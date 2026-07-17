In caso di affitto di un immobile in condominio, l’inquilino è tenuto a coprire le spese relative alle utenze, alle manutenzioni ordinarie e ai servizi comuni. Il proprietario può agire legalmente per recuperare le somme non pagate dall’inquilino, esercitando un diritto di rivalsa. Le spese condominiali possono includere anche interventi di riparazione urgenti, che l’inquilino è chiamato a contribuire a seconda degli accordi e delle norme vigenti.

Quando si affitta un immobile in condominio, le spese sono spesso argomento di discussione: bollette, manutenzioni, servizi comuni, interventi urgenti. Molti proprietari spesso anticipano i costi che spettano agli inquilini i quali non sempre provvedono a corrispondere quanto dovuto. La buona notizia è che le spese a carico del conduttore, qualora vengano pagate dal proprietario, potranno essere da lui recuperate. In questo articolo vedremo chi è obbligato a pagare le spese nei confronti del condominio, quali oneri gravano sull’inquilino e quando scatta il diritto di rivalsa a favore del proprietario nei confronti del conduttore che non ha adempiuto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spese condominiali in affitto: gli obblighi dell’inquilino e il diritto di rivalsa del proprietario

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CHI PAGA COSA: TRA PROPRIETARIO E INQUILINO

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