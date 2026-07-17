Durante la notte, si può raffreddare una stanza sfruttando le correnti d'aria naturale, evitando di accendere il climatizzatore. Aprendo le finestre in modo strategico e creando un ricircolo di aria, è possibile abbassare la temperatura senza consumare energia elettrica. Questa tecnica permette di mantenere le stanze più fresche senza aumentare i costi della bolletta, riducendo l’uso del condizionatore durante le ore notturne.

Usare il climatizzatore dalla sera alla mattina può sembrare l’unica strada possibile, soprattutto nelle stanze da letto. Eppure, durante la notte, la casa può rinfrescarsi anche sfruttando le correnti naturali, purché l’aria riesca a circolare senza far entrare insetti, polvere e fastidi, magari grazie al supporto di zanzariere per finestre e altri piccoli accorgimenti. Sfruttare l'escursione termica per abbassare la temperatura interna senza aria condizionata Durante il giorno pareti, pavimenti e arredi assorbono calore. La sera, quando la temperatura esterna scende, si crea una differenza utile tra l’aria calda accumulata dentro casa e quella più fresca presente all’esterno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Spendere meno per il condizionatore: il trucco delle correnti notturne per rinfrescare le stanze a costo zero

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Riscaldare casa con il condizionatore: ecco quanto costa davvero!

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