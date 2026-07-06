Con le temperature estreme di questa estate, usare il ventilatore è diventato indispensabile. Tuttavia, per rinfrescare davvero una stanza, bisogna seguire alcune semplici regole: posizionarlo correttamente, evitare che soffi direttamente sulle persone e mantenere le finestre chiuse durante l’uso. Inoltre, l’uso di un contenitore con acqua o ghiaccio davanti al ventilatore può aumentare l’effetto di raffreddamento. Questi accorgimenti aiutano a ridurre la percezione del caldo in modo più efficace.

Con le temperature folli di questa estate appare impossibile rimanere in casa senza almeno un ventilatore. Quello che molti non sanno è che però va utilizzato nel modo giusto, altrimenti non porta benefici e – anzi – può addirittura essere controproducente, come quando lo si punta direttamente addosso o lo si tiene acceso quando le temperature sono troppo alte. Ecco allora il trucco per rinfrescare davvero una stanza col ventilatore. Per rinfrescare davvero la stanza con il ventilatore è fondamentale trovare la giusta posizione, e quella migliore è quasi insospettabile. Infatti il ventilatore andrebbe puntato verso la finestra aperta e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ventilatore: il trucco per rinfrescare davvero una stanza

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Ventilatore davanti alla finestra

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