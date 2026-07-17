L’Inter è pronta ad aumentare l’offerta per il terzino del Tottenham, considerato il primo obiettivo per la fascia destra. Dopo aver seguito altri profili, il club si concentra sull’esterno inglese, con l’ok del tecnico. Tuttavia, sarà necessario un investimento consistente per portarlo in nerazzurro. La trattativa è in fase avanzata e il club sta accelerando le operazioni per definire l’affare.

di Alberto Petrosilli Dopo le piste Palestra e Khalaili, il club accelera per l’esterno inglese Spence: Chivu ha dato il via libera, ma servirà un investimento importante. L’ Inter ha individuato in Djed Spence il principale candidato per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries sulla corsia destra. Dopo aver valutato diverse alternative, tra cui Palestra e Khalaili, la dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a puntare con decisione sull’esterno del Tottenham, considerato il profilo ideale per il sistema di gioco di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo La Gazzetta dello Sport, il club di viale della Liberazione è consapevole che l’operazione richiederà uno sforzo economico superiore alle previsioni iniziali. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Spence è il prescelto dell’Inter: i nerazzurri pronti ad aumentare l’offerta per il terzino del Tottenham. Investimento alla Palestra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter Palestra, nessun rilancio: i nerazzurri restano fermi. I dettagli sull’offerta del ChelseaInter Palestra non ha modificato l’offerta per l’Atalanta e non ha previsto aumenti di ingaggio.

Inter, oltre a Spence piace un altro giocatore del TottenhamL'Inter sta considerando un difensore del Tottenham, attualmente impegnato al mondiale.

Temi più discussi: Calciomercato Inter-Mancini-Roma si chiude il triangolo, Perisic, la verità su Spence-Romero dal Tottenham e il derby con il Milan... - Le indiscrezioni; FLASH| Inter-Spence: c'è il sì dell'inglese. La richiesta degli Spurs; Inter, il sostituto di Dumfries arriva dalla Premier: costa più di 45 milioni; Pirlo il prescelto, Maldini ora deve convincere Malagò: incontro in agenda! Il CT dell'Italia si deciderà a breve.

Spence sa sia attaccare che difendere Gioca pure a sinistra...vi prego non illudetemi x.com

L'Inter incassa il sì di Spence: la trattativa con il Tottenham parte da 35 milioniAnche ai Mondiali l’inglese ha confermato doti tecniche e un grande sprint sulla fascia: il prezzo va veloce: il Tottenham parte da 35 milioni ... corrieredellosport.it

Strada in salita per Spence? Triplo ostacolo per l’InterSpence è uno degli obiettivi dell'Inter per la fascia destra, dopo il mancato tesseramento di Khalaili: le ultime sul difensore inglese ... calciomercato.it