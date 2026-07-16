L’Inter ha ceduto Khalaili dopo il rifiuto delle visite mediche richieste dal Coni e ha venduto Dumfries al Real Madrid. Ora il club si concentra su Djed Spence del Tottenham, che ha disputato la semifinale dei Mondiali contro l’Argentina. Il trasferimento di Spence avrebbe un costo di almeno 35 milioni di euro, superiore di circa 10 milioni rispetto alle cifre precedenti. La trattativa è in corso.

Dopo aver ceduto Dumfries al Real Madrid e aver perso Khalaili per il supplemento di visite mediche richieste dal Coni, l’ Inter è piombata su Djed Spence del Tottenham, che ieri ha giocato la semifinale dei Mondiali contro l’Argentina. Spence ha già giocato in Italia, al Genoa, nella stagione 2023-24. Inter su Spence, la richiesta del Tottenham è di almeno 35 milioni. L’inglese, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è entrato nella lista di Ausilio e Marotta solo quando è definitivamente tramontata l’operazione Khalaili. Ora è diventato la nuova priorità nerazzurra. Lui avrebbe già dato la sua disponibilità a un ritorno in Serie A, dove col Genoa aveva disputato 16 presenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - L’Inter perde Khalaili ma ora vuole Spence, che costa almeno 10 milioni in più (35 milioni)

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