BELLUNO - «Qui sta diluviando e da te?» «Qui neanche una goccia». Tipica conversazione in questi pomeriggi, dove una bomba d’acqua si può verificare in un luogo, e a qualche metro di distanza invece accade il nulla. Ma lo smartphone puntato alle previsioni del meteo dovremmo averlo prima o dopo il verificarsi del temporale. Mai però quando tuoni e lampi irrompono nel cielo sopra le nostre teste. Perché? «Indipendentemente dall'intensità dei temporali e dal numero di fulmini, esistono dei comportamenti da tenere - afferma il meteorologo Robert Thierry Luciani - come, se siamo a casa disattivare ciò che è connesso all'elettricità. Mi stupisco che in Italia ci sia un’assoluta mancanza di cultura in questi casi, insegnata invece nelle scuole di altri paesi europei. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - «Spegnete gli smartphone durante le tempeste, attirano i fulmini. E a casa scollegate gli apparecchi dalla linea elettrica». I consigli dell'esperto meteo

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