Un borgo storico sta trasformando un ex spazio dedicato all’arte in una galleria. L’intervento prevede la riqualificazione di un edificio che ospitava in passato esposizioni artistiche, con l’obiettivo di creare una nuova sede espositiva. La scelta di destinare l’immobile a galleria è stata approvata dall’amministrazione locale, che ha avviato i lavori di ristrutturazione. La riapertura è prevista entro i prossimi mesi, senza indicazioni precise sulla data.

Ci sono borghi che sembrano sospesi nel tempo. Sono i nostri luoghi della memoria, scrigni preziosi che custodiscono ciò che siamo stati. È in questa prospettiva che, da domani al 5 settembre, Lusignana torna ad accogliere Spaziominimo, il progetto della Galleria omonima che da quattro edizioni lavora per restituire vitalità ai piccoli borghi attraverso arte contemporanea, cura e design. Un percorso che mette in dialogo passato e futuro, memoria e immaginazione, abitanti e viaggiatori. Quest’anno ‘Spaziominimo’ propone due mostre che si confrontano con un tema antico e attualissimo: il conflitto tra la civiltà della parola e la brutalità dell’azione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Spazio minimo’ dell’arte e Lusignana si fa galleria

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