Spagna magica | difesa di ferro Rodri il faro Ecco la favorita dei bookmakers per la vittoria mondiale

La squadra spagnola si presenta con una difesa solida e il centrocampista Rodri come punto di riferimento. Secondo le quote dei bookmaker, è la favorita per vincere il Mondiale. La finale prevista in Qatar è stata annullata a marzo a causa di tensioni nel Golfo, ma ora il match si terrà in un’altra sede. La formazione europea si prepara a sfidare le rivali con una linea difensiva compatta e un centrocampo centrale.

New York, 17 luglio 2026 – La ‘Finalissima’ che doveva giocarsi in Qatar il 27 marzo scorso, mettendo di fronte i campioni d’Europa e quelli della Coppa America, tre mesi e mezzo dopo l’annullamento per le tensioni nel Golfo trova ora il maggior palcoscenico possibile per andare in scena. Spagna-Argentina, domenica, sarà l’epilogo più emozionante possibile per i Mondiali. Due nazionali che fanno della compattezza e del corazòn i propri punti di forza. La lingua in comune, un destino intrecciato di storia e cultura rendono quasi un dettaglio l’oceano che divide i due Paesi. I precedenti parlano di sei vittorie per parte e due pareggi. Nemmeno i bookmakers si sbilanciano troppo: come riporta Agipronews, si gioca a 1,60 su 888sport il titolo mondiale iberico contro il 2,28 del bis dell’Albiceleste campione in carica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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