SpaceX ha interrotto all'ultimo momento un test del razzo Starship, che stava per essere avviato. Il blocco si è verificato mentre il motore stava per essere acceso. Musk ha dichiarato che il problema riguarda i motori. Questo era il primo tentativo di volo dopo il record di debutto in borsa dell'azienda a inizio giugno. Non ci sono state altre fasi di volo o dettagli sulle cause specifiche dell'interruzione.

SpaceX ha annullato all'ultimo minuto un volo di prova del suo imponente razzo Starship. Lo stop alla procedura è arrivato proprio mentre il propulsore stava iniziando ad accendersi: sarebbe stato il primo volo dopo il debutto da record dell'azienda in borsa, avvenuto a inizio giugno. "Alcuni motori non si sono accesi, attivando l'interruzione automatica del lancio", ha scritto su X l'amministratore delegato Elon Musk. "Il prossimo tentativo di lancio, si spera, avverrà tra qualche giorno", ha aggiunto. Il decollo del razzo da Starbase, in Texas, era previsto per il tardo pomeriggio di ieri. Gli obiettivi della missione rispecchiano quelli del volo effettuato lo scorso maggio – considerato un successo – che ha segnato il debutto dell'ultima versione del gigantesco razzo Starship, alto 124 metri. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Space X, fallisce il test sul razzo Starship: stop improvviso. Musk: “Problema ai motori”

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