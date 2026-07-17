Space Academy di Orbit-X atterra in paese

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 25 luglio al 16 agosto, Madesimo ospita la Space Academy di Orbit-X, che trasforma il paese in una “località spaziale”.

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MADESIMO La Space Academy di Orbit-X “atterra“ a Madesimo che diventa così una località spaziale. La località valchiavennasca dal 25 luglio al 16 agosto sarà il teatro dell’atterraggio dell’Academy, luogo pensato per bambini, famiglie e visitatori che hanno voglia di farsi sorprendere, giocare insieme e avvicinarsi alla scienza senza sentirsi a scuola. L’appuntamento sarà presso ICE GATE23024, in centro paese, dove prenderà forma un piccolo avamposto spaziale nel cuore della località: un’esperienza da attraversare, vivere e ricordare. Il progetto Orbit-X, patrocinato dall’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) e da ENEA (Agenzia nazionale per le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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