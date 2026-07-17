Nella notte, ladri hanno forzato la porta di una bottega in via Maggio, nel quartiere Oltrarno. I malviventi sono entrati nell’esercizio gestito da sette anni, portando via oggetti e denaro. Il titolare ha dichiarato di sentirsi meno sicuro e ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito.

Firenze, 17 luglio 2026 – Nuova spaccata nel cuore dell'Oltrarno. Stavolta nel mirino dei ladri è finita la Bottega di via Maggio, il locale gestito da sette anni da Simone Calamassi insieme alla moglie. Il colpo è stato scoperto all'alba. https:www.lanazione.itsienacronacaguasto-frecciarossa-yj8zc4hb "Mi hanno chiamato verso le 7 per dirmi che il bandone era stato forzato – racconta Calamassi –. Quando sono arrivato ho trovato la porta danneggiata. Qualcuno è entrato nel locale". Secondo una prima ricostruzione il furto sarebbe stato messo a segno tra le 4 e le 5 del mattino. I malviventi hanno portato via il fondo cassa e alcune bottiglie di vino, ma il conto più pesante è quello dei danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccata in via Maggio, ladri nella bottega di Calamassi: "Non siamo più al sicuro"

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