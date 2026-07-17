Nella seconda giornata di ondata di caldo a Roma, con temperature oltre i 40 gradi, si sono verificati disordini in piazza dei Cinquecento davanti alla Stazione Termini. I cittadini protestano contro i lavori di riqualificazione, mentre alcuni alberi presenti nella zona risultano secchi. La situazione ha portato a momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine, con alcune persone che hanno bloccato temporaneamente la strada. La piazza è rimasta al centro delle proteste per tutta la giornata.

Nella seconda giornata da bollino rosso a Roma, con temperature che superano i 40 gradi ormai da giorni, si susseguono le proteste sulla riqualificazione di piazza dei Cinquecento davanti alla Stazione Termini. «Una landa infuocata» la definiscono molti cittadini sui social con commenti corredati da foto che mostrano una spianata di cemento senza verde. «Non c'è più un albero - osserva Mita Medici mentre attraversa la piazza per prendere il treno, definendo un «incubo» la passeggiata perché «ci saranno duecentocinquanta gradi al suolo». In realtà gli alberi ci sono ma sono defunti. «Gli alberi di fronte alla Stazione Termini, area di competenza di Ferrovie dello Stato - attacca la consigliera capitolina,Nathalie Naim -, sono di nuovo morti per assenza di irrigazione». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Sos Termini: piazza dei Cinquecento infuocata, alberi secchi e proteste dei cittadini

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