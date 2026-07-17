Sorteggiati i nuovi gironi | sorprese Le marchigiane in tre conference Senigallia e le due di Jesi insieme

Sono stati annunciati i nuovi gironi della Serie B Interregionale 2026-27, con alcune sorprese. Le squadre marchigiane sono state inserite in tre conference diverse, con Senigallia e le due di Jesi nello stesso raggruppamento. La divisione ha coinvolto varie regioni, creando combinazioni inaspettate. La comunicazione è arrivata ieri pomeriggio dalla Federazione, che ha pubblicato i dettagli ufficiali dei sorteggi.

Usciti i gironi di serie B Interregionale 2026-27 e nelle comunicazioni di ieri pomeriggio da parte della Fip non sono mancate le sorprese. Anzi, grosse sorprese. Perché per la prima volta le marchigiane sono state divise proprio nel momento in cui hanno visto il loro numero aumentare raggiungendo una cifra record, nove dalle sette dello scorso anno, quando erano tutte nello stesso girone: ufficiali infatti i ripescaggi dalla serie C di Metauro Fossombrone, che aveva perso lo spareggio per salire, e Taurus Jesi, che aveva fatto domanda anche senza aver sfiorato la promozione, che si aggiungono dunque a Pallacanestro Jesi, Goldengas Senigallia, Porto Recanati, Recanati, Matelica, Civitanova e Bramante Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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