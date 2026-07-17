All'interno dell'aerostazione una quindicina di manifestanti ha dato vita a una protesta pacifica contro il genocidio a Gaza, sventolando bandiere della Palestina, indossando kefiah e scandendo il coro "Free Palestine". Tra i cartelli esposti anche la scritta "Sionismo = Nazismo" L'arrivo di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Soldati israeliani in vacanza in Sardegna, manifestanti all’aeroporto di Cagliari: “Sionismo = Nazismo” - VIDEO

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MILITARI ISRAELIANI in VACANZA in CAMPANIA

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Soldati israeliani in vacanza in Italia accusati di crimini di guerra alla Corte Penale Internazionale.Soldati israeliani in servizio sono stati chiamati a rispondere di presunti crimini di guerra davanti alla Corte Penale Internazionale.

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Guarda, qui da noi in Italia vengono in vacanza i soldati israeliani e ci tocca stare zitti e pure essere contenti. x.com

I turisti israeliani in vacanza in Vietnam molestano una donna americana che aveva un adesivo Free Palestine sul computer. reddit

Soldati israeliani in vacanza in Italia, c’è un’accusa di crimini di guerra: esposto alla Corte penale internazionaleMentre a Gaza si continua a contare i morti e la Corte Penale Internazionale indaga su potenziali crimini di guerra commessi dall’esercito israeliano, circa cento famiglie di riservisti dell’IDF ... msn.com

La velista arrestata sulla Flotilla: I soldati israeliani hanno sparato contro la barca di mia figlia LolaQuello che ci hanno fatto i soldati israeliani è agghiacciante. Nelle parole di Lola Fabbri, la velista riminese arrestata insieme agli altri attivisti della Global Sumud Flotilla, c’è tutto ... ilrestodelcarlino.it