Smart #5 | tutta un’altra storia punta su potenza e comfort

Smart ha presentato il modello #5, segnando un cambio di strategia rispetto al passato. Il nuovo veicolo si concentra su potenza e comfort, differenziandosi dalle versioni precedenti. La casa automobilistica ha deciso di rinnovare la propria offerta, abbandonando alcune caratteristiche storiche per adattarsi alle nuove esigenze di mercato. La presentazione del modello è stata ufficiale e senza annunci di partnership o collaborazioni.

Esiste un momento preciso nella vita di certi marchi in cui la coerenza con il passato cede il passo alla necessità di reinventarsi. Per Smart quel momento è arrivato con la #5 - e non avrebbe potuto essere più netto. Il brand fondato nel 1994 da Mercedes e Swatch, diventato sinonimo mondiale di citycar ultracompatta, propone sul mercato un SUV elettrico lungo quasi cinque metri, con potenze fino ad oltre 600 CV e una batteria da 76 o 100 kWh. La #5 è il terzo modello della nuova era del brand - dopo la #1 e la #3 - ed è quello che segna la rottura definitiva con le origini. La versione Summit Edition che abbiamo provato è il top di gamma... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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SHOCK: VENIAMO PUNTI DA VESPE PERICOLOSISSIME E CI SENTIAMO MALE

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